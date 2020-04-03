Минск, 3 апреля 2020, 11:51 — REGNUM Частный бизнес должен думать не только о получении прибыли, но и о людях, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 апреля во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, сообщило информационное агентство БелТА.
Он подчеркнул необходимость развития бизнесменами инфраструктуры близлежащих населённых пунктов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евразийский банк развития спрогнозировал, что в 2020 году ВВП Белоруссии снизится на 0,1%. Вероятными причинами является сокращение поставок энергетического сырья в Белоруссию, а также последствия пандемии коронавируса.
Читайте также: Евразийский банк развития ухудшил прогноз по Белоруссии