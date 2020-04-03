Минск, , 11:51 — REGNUM Частный бизнес должен думать не только о получении прибыли, но и о людях, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 апреля во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, сообщило информационное агентство БелТА.

«Если кто-то в Белоруссии хочет работать, по крайней мере при нынешней власти, нынешнем президенте, он прежде всего думать должен о людях», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул необходимость развития бизнесменами инфраструктуры близлежащих населённых пунктов.

«Главное — это человек. И те бизнесмены, которые сегодня [говорят]: «Вот, дай мне землю, дай мне то, это, а люди — не важно…». Это дураки полные — приехали сорвать чего-то и улизнуть отсюда», — отметил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евразийский банк развития спрогнозировал, что в 2020 году ВВП Белоруссии снизится на 0,1%. Вероятными причинами является сокращение поставок энергетического сырья в Белоруссию, а также последствия пандемии коронавируса.

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