Москва, 3 апреля 2020, 11:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, сообщили 3 апреля в пресс-службе главы государства.
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Владимир Солодов. Ранее он занимал должность главы правительства Якутии.
Напомним, 2 апреля Владимир Илюхин написал заявление об отставке по собственному желанию. Он занимал должность главы региона с 2011 года.
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