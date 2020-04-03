Джакарта, , 11:25 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниeс Басведан обратился к центральному правительству Индонезии за поддержкой в расширении внедрения тестов на коронавирус, сообщает Antara.

«В Джакарте нам нужна поддержка для ускоренного тестирования, чтобы мы могли обнаружить людей, подвергшихся воздействию коронавируса», — заявил губернатор во время видеоконференции с вице-президентом страны Маруф Амином.

По словам губернатора, многие случаи заражения коронавирусом были выявлены слишком поздно.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийское агентство по защите трудящихся-мигрантов сообщило о прогнозируемом возвращении 37 075 трудящихся-мигрантов.

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