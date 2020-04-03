Джакарта, , 11:06 — REGNUM Индонезийское агентство по защите трудящихся-мигрантов сообщило о прогнозируемом возвращении 37 075 трудящихся-мигрантов, чьи контракты истекают в апреле-мае 2020 года, передает информационный портал Detik.

Согласно прогнозам, из более чем 37 тысяч трудящихся-мигрантов большинство жителей, около 15 тысяч, вернутся в Индонезию из Малайзии.

В агентстве по защите трудящихся-мигрантов заявили, что все рабочие-мигранты по возвращению в Индонезию пройдут экспресс-тест на коронавирус. Всех граждан, у кого выявят симптомы каронавируса, поместят на карантин. Остальные граждане в течение 14 дней должны будут оставаться дома в режиме самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что правительство будет внимательно следить за прибытием индонезийских граждан из-за рубежа.

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