Москва,
3 апреля 2020, 11:04 — REGNUM
При всей смягчающей атрибутике получилось, что
Россия
просит о снятии санкций, и это лишь усилит у наших противников понимание, что их санкции действенны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 3 апреля, комментируя решение Генеральной ассамблеи ООН.
Как сообщалось ранее, США, Украина, Грузия, Великобритания и
ЕС
выступили против российского проекта резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, предусматривающего отмену односторонних санкций.
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«Уверен, что идея внесения этой резолюции именно в таком виде была неправильной. Наша линия в подходе к санкциям до настоящего момента заключалась в том, что не мы санкции вводили и, соответственно, мы сами не будем ставить вопрос об их отмене. Сейчас же при всей внешней смягчающей атрибутике получилось, что это мы просим о снятии санкций. Это лишь усилит у наших противников — США, ЕС, Великобритании — понимание, что их санкции действенны. И никакое международное общественное мнение, никакие предупреждения об ответственности за страдания людей не заставят их эту позицию поменять.
Мне думается, инициаторы такой резолюции в МИДе нашей страны вновь перепутали политику и пиар. Они в сегодняшнем мире, конечно, взаимосвязаны, но путать их нельзя. Резолюцию надо было продвигать, но без призыва по санкциям, сосредоточившись именно на преодолении инфекции COVID — 19. А так получилось, что и обеспечить подвижку в вопросе о санкциях они не смогли, и хорошую инициативу загубили; теперь с ней выступят наши противники, и нашему правительству придётся их поддержать.
Одним словом, внесением резолюции в отвергнутом виде наш МИД подал нашим противникам противоположный интересам страны сигнал. Отмены санкций можно добиться только жёсткой контрполитикой, действенными и болезненными для них мерами против «санкционщиков», — отметил Михаил Демурин.