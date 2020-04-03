Москва, , 11:04 — REGNUM

При всей смягчающей атрибутике получилось, что Россия просит о снятии санкций, и это лишь усилит у наших противников понимание, что их санкции действенны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 3 апреля, комментируя решение Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщалось ранее, США, Украина, Грузия, Великобритания и ЕС выступили против российского проекта резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, предусматривающего отмену односторонних санкций.

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«Уверен, что идея внесения этой резолюции именно в таком виде была неправильной. Наша линия в подходе к санкциям до настоящего момента заключалась в том, что не мы санкции вводили и, соответственно, мы сами не будем ставить вопрос об их отмене. Сейчас же при всей внешней смягчающей атрибутике получилось, что это мы просим о снятии санкций. Это лишь усилит у наших противников — США, ЕС, Великобритании — понимание, что их санкции действенны. И никакое международное общественное мнение, никакие предупреждения об ответственности за страдания людей не заставят их эту позицию поменять.

Мне думается, инициаторы такой резолюции в МИДе нашей страны вновь перепутали политику и пиар. Они в сегодняшнем мире, конечно, взаимосвязаны, но путать их нельзя. Резолюцию надо было продвигать, но без призыва по санкциям, сосредоточившись именно на преодолении инфекции COVID — 19. А так получилось, что и обеспечить подвижку в вопросе о санкциях они не смогли, и хорошую инициативу загубили; теперь с ней выступят наши противники, и нашему правительству придётся их поддержать.