Минск, , 10:59 — REGNUM Мировые державы могут использовать коронавирусную истерию для передела мира, заявил 2 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».

"А не кажется ли тебе, что сильные мира сего без войны, через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?» — задал он вопрос журналисту.

Лукашенко пояснил, что население всех стран заставили сидеть дома и проедать свои запасы.

«И тогда, напечатав 10% мирового ВВП, к нам придут те, кто на ногах, и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко высказывал мысли, что коронавирус может быть рукотворным явлением, которое определённые силы используют для достижения своих целей.

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