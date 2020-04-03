Минск, 3 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Мировые державы могут использовать коронавирусную истерию для передела мира, заявил 2 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».
Лукашенко пояснил, что население всех стран заставили сидеть дома и проедать свои запасы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко высказывал мысли, что коронавирус может быть рукотворным явлением, которое определённые силы используют для достижения своих целей.
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