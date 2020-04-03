Кемерово, , 10:39 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Кузбасса начали проводить независимые рейды для установления предприятий малого и среднего бизнеса, нарушающих режим самоизоляции.

Согласно распоряжению губернатора Сергея Цивилёва рестораны, кафе, столовые, буфеты, закусочные, организации общественного питания, кроме оказания услуг на вынос и доставки товаров, должны быть закрыты. Также должна быть приостановлена деятельность объектов розничной торговли, реализующих исключительно алкогольную и табачную продукцию. Под распоряжение подпадают и пивточки, расположенные на первых этажах жилых домов.

В ходе рейдов депутаты предупреждают нарушителей о повышенной ответственности за несоблюдение областного законодательства и обязывают закрыть заведения.

ИА REGNUM сообщало, что ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв лично отправил домой всех работников и посетителей из торгового центра «Сити Молл» в Новокузнецке.

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