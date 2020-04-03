Москва, , 10:35 — REGNUM В регионах России должны быть сформированы резервы лекарств, медоборудования и тест-систем для диагностики нового типа коронавируса. Такое поручение по итогам совещания с членами правительства РФ, состоявшегося 17 марта, правительству России и губернаторам дал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Кроме этого поручено обеспечить развёртывание в медицинских организациях необходимого количества больничных коек для госпитализации пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

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«Обеспечить создание условий для работы персонала медицинских организаций, непосредственно оказывающего медицинскую помощь больным, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), […] а также снабжение этого персонала в полном объёме специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты», — говорится в тексте поручения.

Также российскому правительству и главам регионов необходимо обеспечить разработку рекомендаций для организаций по переводу работников на гибкие формы занятости, в том числе дистанционные, а также о переводе образовательных организаций на дистанционное обучение на период пандемии.

Докладывать главе государства по этим вопросам ответственные будут ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 апреля, в ходе нового обращения к согражданам президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

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