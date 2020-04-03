Анкара, , 10:41 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что НАТО должно усилить свою «политическую роль». Об этом 3 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

Заявление министра было сделано во время пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в альянс. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Чавушоглу не уточнил, что имеется ввиду под политической ролью, однако отметил, что для этих целей будет сформирована специальная комиссия из 10 экспертов.

Напомним, Турция является одной из ключевых стран в НАТО, ее армия является второй по мощи в альянсе.

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