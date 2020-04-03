Киев, , 10:32 — REGNUM Всемирный банк приветствовал принятие Верховной радой закона об открытии рынка земли на Украине и призвал принять дополнительные законы. Об этом написала пресс-служба организации на своей странице в социальной сети Facebook.

«Для того чтобы в полной мере защитить интересы украинцев и обеспечить прозрачную продажу земель, мы призываем как можно скорее принять ряд дополнительных законов», — сказано в сообщении.

Речь идёт о законах, которые облегчат доступ к кадастровым данным, улучшат управление земельными ресурсами, ускорят процедуру передачи земель и урегулируют продажу земель, принадлежащих государству.

«Важным будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность», — добавили в пресс-службе.

Напомним, согласно новому закону об открытии рынка земли на Украине, в одних руках может быть сконцентрировано не более 100 га, а право покупать землю имеют только физлица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Кирилл Молчанов заявил, что Международный валютный фонд может не устроить закон об открытии рынка земли на Украине из-за наличия ограничений по покупке земли иностранцами, а также ограничение максимального объёма земли в одних руках.

Читайте ранее в этом сюжете: Закон об открытии рынка земли на Украине может не устроить МВФ — эксперт