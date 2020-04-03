Москва, , 10:11 — REGNUM Переговоры по стабилизации рынка нефти в рамках ОПЕК+ пройдут 6 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Ранее СМИ сообщили о подготовке обращения ОПЕК к нефтеперерабатывающим странам. В заявлении будет идти речь о готовящейся встрече ОПЕК+. Сообщалось также, что глава организации уже переговорил по этому вопросу с несколькими членами альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что члены ОПЕК+ не поднимали вопрос о заключении нового соглашения по сокращению объемов добычи нефти.

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