Брюссель, , 10:57 — REGNUM Европейская комиссия находится в процессе подготовки рамок переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании. Об этом 2 апреля сообщила журналистам Македонского информационного агентства AIM пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам расширения Анна Писонеро.

При этом представитель ЕС подчеркнула, что Европейская комиссия ожидает продолжения процесса реформ в странах-кандидатах, поскольку процесс вступления западно-балканских государств в Европейский союз основывается на достигнутых странами успехах.

Переговорные рамки, в которых будут отражены базовые принципы переговоров о вступлении, будут представлены вместе с докладами по расширению. Ожидается, что публикация данных документов состоится весной 2020 года, однако в связи с коронавирусом сроки публикации могут быть перенесены.

Дата первой межправительственной конференции, посвященной открытию первой главы переговоров о вступлении, будет согласована странами-членами ЕС сразу после того, как будут одобрены разработанные ЕК рамки переговоров.

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