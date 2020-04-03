Москва, , 09:57 — REGNUM В Госдуме обратили внимание на то, что США — одна из стран, заблокировавших российскую резолюцию генассамблеи ООН по борьбе с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран заблокировал подготовленную Россией и еще 28 государствами-членами ООН резолюцию Генассамблеи организации.

«Одна из стран-противников российской резолюции — США, которым мы только что оказали помощь в борьбе с пандемией. Москве пора бы уже сделать четкие внешнеполитические выводы насчет Вашингтона!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.

Ранее США получили гуманитарную помощь от России для борьбы с коронавирусом. Президент Америки Дональд Трамп назвал это «приятным жестом» со стороны Москвы.