Париж, , 09:55 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал жителей страны не покидать дома во время весенних каникул, сообщает Le Figaro.

«Мы заметили, что наши сограждане в целом очень строго соблюдают режим самоизоляции. Я хочу поблагодарить их за это. Это необходимо и важно», — заявил глава правительства, полагая, что худшим будет то, что это взаимодействие исчезнет.

«Конечно, сейчас весна и начало пасхальных каникул, но вирус не уходит на каникулы», — добавил Эдуар Филипп.

Премьер-министр отметил, что поездки «разрушат коллективные усилия».

«Мы находимся в долгой, тяжелой борьбе, пусть плотина держится, мы должны все вместе сделать так, чтобы она держалась», — призвал Эдуар Филипп.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что режим самоизоляции «вероятно, будет продлен».

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