Киев, 3 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Правительство Украины до 1 июля запретило экспорт гречки. Об этом сообщили 2 апреля в пресс-службе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
В пресс-службе отметили, что данное решение является временной мерой, направленной на защиту продовольственного рынка Украины. Аналогичные решения ранее приняли Россия, Белоруссия и Казахстан.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта 2020 года Совмин Белоруссии принял решение о запрете вывоза гречки, лука и чеснока.
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