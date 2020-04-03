Киев, , 09:34 — REGNUM Правительство Украины до 1 июля запретило экспорт гречки. Об этом сообщили 2 апреля в пресс-службе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

«Вводится временный — до 1 июля 2020 года — режим лицензирования и квотирования экспорта гречихи и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки). В частности, установлен нулевой объём квоты для указанных товаров», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что данное решение является временной мерой, направленной на защиту продовольственного рынка Украины. Аналогичные решения ранее приняли Россия, Белоруссия и Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта 2020 года Совмин Белоруссии принял решение о запрете вывоза гречки, лука и чеснока.

Читайте также: Правительство Белоруссии запретило вывоз лука, чеснока и гречки