Париж, 3 апреля 2020, 09:25 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что режим самоизоляции «вероятно, будет продлен», сообщает Le Figaro.
«Выход из самоизоляции — не для завтрашнего утра», — предупредил премьер-министр Франции.
По словам главы правительства, изоляция должна продлиться по крайней мере до 15 апреля и, возможно, дольше, если этого потребуют правила.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции признал «очень сильную напряженность» в отношении некоторых лекарств, необходимых для реанимации и интенсивной терапии.
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