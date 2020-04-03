Пермь, , 09:22 — REGNUM Избирательная комиссия Пермского края инициировала перенос апрельской и майских избирательных кампаний на более поздние сроки из-за ситуации, связанной с коронавирусом, сообщают СМИ.

Глава краевого избиркома Игорь Вагин обратился в Центральную избирательную комиссию, которая сегодня, 3 апреля должна принять решение, отмечает издание «Звезда».

Вагин заявил, что процедуры выдвижения и регистрации кандидатов в рамках апрельской и майских избирательных кампаний завершились. Эти результаты учтут. Когда кампании возобновятся, то все кандидаты сохранят статус зарегистрированных. Они смогут продолжить свою агитдеятельность, а комиссии продолжат подготовку к новому дню голосования.

Добавим, что на 26 апреля были назначены дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному округу № 2, а на 17 мая — выборы в представительные органы Бардымского, Еловского и Кишертского муниципальных округов, которые прошли процесс реформирования.