Сеул, , 09:20 — REGNUM Представители МИД семи стран провели 3 апреля телефонный разговор, в ходе которого обсудили меры борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в 40-минутных переговорах приняли участие заместители министров иностранных дел Южной Кореи, США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Вьетнама и Индии.

Известно, что стороны также затронули тему гуманитарной помощи уязвимым странам, поддержки глобальной цепочки поставок, меры по возвращению сограждан на родину.

Замминистр иностранных дел Южной Кореи Чо Сэ Ён отметил, что власти страны предоставят наборы для диагностики коронавируса странам, в том случае, если поставки не повлияют на спрос и предложение внутри страны, а также добавил, что благодаря тесному сотрудничеству с рядом стран более 4 000 южнокорейцев смогли вернуться на родину.

Отмечается, что представители МИД семи стран проводят подобные телефонные переговоры раз в неделю с 20 марта.