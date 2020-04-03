Париж, , 08:57 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп признал «очень сильную напряженность» в отношении некоторых лекарств, необходимых для реанимации и интенсивной терапии, сообщает Le Figaro.

По его словам, сейчас в мире есть «невероятный» спрос на лекарственные препараты и расходные материалы для реанимации. Мировой спрос вырос почти на 2000%.

«Во всем мире действительно существует очень сильная напряженность в отношении поставок определенного количества лекарств», — отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция продлевает пограничный контроль до 30 октября из-за «террористической угрозы», а также из-за пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция продлевает пограничный контроль до конца октября