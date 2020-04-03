Варшава, , 09:08 — REGNUM Члены правительства Польши отказались от визита в российские Смоленск и Катынь, запланированного на 10 апреля. Об этом заявил 3 апреля глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик.

Он уточнил, в ночь на 3 апреля было решено перенести поездку польских политиков в Россию на более поздний срок. Предполагалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и делегация правительства посетят Смоленскую область, чтобы почтить память убитых в Катыни офицеров и жертв авиакатастрофы Ту-154М, произошедшей в 2010 году.

Как сообщало ИА REGNUM, визит польской делегации в Смоленскую область планировался по случаю 10-летия гибели при крушении самолёта польского президента Леха Качиньского и 80-летия событий в селе Катынь.

Читайте также: Ярослав Качиньский прибудет 10 апреля в Россию

А также: Премьер-министр Польши готовится к поездке в Смоленск и Катынь