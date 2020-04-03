Тбилиси, , 08:44 — REGNUM Первая партия масок, пошитых в Грузии, вероятно поступит в открытую продажу на следующей неделе. Такое предположение сделала 2 апреля министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава в эфире телеканала «Палитраньюс».

"Теперь уже мы выходим на тот этап, когда, думаю, что, предположительно, со следующей недели мы сможем вынести первую партию масок в аптечные сети и предоставлять их населению», — сказала Турнава.

Она отметила, что распределять маски будут в соответствии с приоритетами. Другие детали министр обещала сообщить позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии запустили пошив медицинских масок в конце марта в связи с тем, что другие страны из-за пандемии коронавируса запретили их экспорт. К производству подключились предприятия швейной промышленности.

Читайте ранее в этом сюжете: Работа рынков на территории Грузии запрещена — мэр Тбилиси