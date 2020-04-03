Киев, , 08:46 — REGNUM Украина заблокировала принятие ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умолчания по инициированному Россией проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Декларация солидарности Объединённых Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)», — рассказал он.

По словам министра, в документе содержится «манипуляция», направленная на отмену международных санкций.

«Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать все усилия России разрушить санкционный режим», — подчеркнул Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины обвинил Россию в том, что она использует гуманитарную помощь Италии в качестве повода для снятия европейских санкций, а также пообещал бороться с любыми подобными попытками.

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