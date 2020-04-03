Ломе, , 08:39 — REGNUM Президент Того Фор Гнассингбе объявил о введении режима чрезвычайного положения сроком на три месяца, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом передает информационное агентство AFP со ссылкой на телевизионное обращение президента к нации.

Лидер страны сказал, что серьезность ситуации оправдывает меры, которые также включают немедленное введение комендантского часа с 19:00 до 06:00 по местному времени.

По сообщению CGTN, государственной китайской международной телевизионной станции, во время чрезвычайного положения вода и электричество будут поставляться жителям страны бесплатно.

На сегодняшний день в западноафриканской стране зарегистрировано 36 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, два из которых — с летальным исходом.