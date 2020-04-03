Париж, , 08:34 — REGNUM Франция проинформировала Европейскую комиссию о том, что она продлевает пограничный контроль до 30 октября из-за «террористической угрозы», а также из-за пандемии коронавируса, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что Франция восстановила меры контроля после нападений 13 ноября 2015 года. Эти меры возобновлялись каждые шесть месяцев, отступая от правил свободного передвижения в Шенгенской зоне.

На этот раз, в дополнение к «террористической угрозе, которая остается высокой», Франция выдвинула причины, связанные с распространением пандемии коронавируса.

В общей сложности 13 государств Европейского союза, а также Швейцария и Норвегия, ввели пограничный контроль из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД ФранцииКристоф Кастанер объявил, что с 6 апреля жителям страны будет доступен QR-код для выхода на улицу.

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