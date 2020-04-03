Нур-Султан, , 08:25 — REGNUM Решительные действия Казахстана в борьбе с коронавирусом высоко оценил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

2 апреля между казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым и Шарлем Мишелем состоялся телефонный разговор. Стороны обсудили меры по борьбе с коронавирусом. Брюссель поддержал участие Казахстана в международных инициативах по борьбе с COVID-19.

Мишель также поддержал инициативы руководства республики по поддержке бизнеса и населения в тяжелых условиях чрезвычайного положения. Стороны также обсудили перспективы проведения очередного раунда межсерийских переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о специальных сборах для военнообязанных.

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