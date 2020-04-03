Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Посольство Украины в США обратилось к американскому предпринимателю Илону Маску с просьбой предоставить Украине аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Соответствующая запись появилась в социальной сети Twitter.

В сообщении сказано, что на Украине якобы проживает почти 40 млн человек.

«Пандемическая ситуация на Украине приближается к пику, апрель будет самым тяжелым… Мы готовы к сотрудничеству!» — написали в посольстве.

Напомним, ранее Маск согласился бесплатно передать аппараты ИВЛ странам, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в комментарии к сообщению Маска отметилась скандальная экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, а также известный украинский врач-инфекционист Вадим Аристов, который призвал бизнесмена не связываться с Супрун.

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