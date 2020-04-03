Майкоп, , 08:29 — REGNUM Продление нерабочих дней в России для соблюдения режима самоизоляции — вынужденная, но необходимая мера, которая позволит переломить ситуацию с пандемией коронавируса. Такое мнение высказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя обращение президента России Владимира Путина к гражданам.

Напомним, накануне, 2 апреля, глава государства во второй раз выступил с обращением к нации связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, президент объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля с сохранением за работниками зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

Владимир Путин также подчеркнул, что при введении тех или иных ограничений для борьбы с коронавирусом должны учитываться особенности субъектов. В связи с этим, как отметил Кумпилов, все последующие решения в Адыгее будут приниматься и корректироваться в соответствии с объективной ситуацией в республике и при согласовании с федеральным центром. Главным критерием принимаемых мер, по его словам, остаются безопасность и здоровье граждан.

«Сегодня нам как никогда важно сплотиться и действовать единой командой во главе с президентом РФ. Каждому региону, каждому муниципальному образованию, каждому поселению нужно объединить усилия и действовать сообща в борьбе с пандемией, строго следовать алгоритму, который предлагает федеральный центр», — сказал Кумпилов.

Глава Адыгеи поручил ответственным ведомствам и муниципальным образованиям республики внимательно изучать каждое решение правительства РФ, направленное на смягчение для граждан и бизнеса последствий пандемии коронавируса, и вносить свои инициативы с учетом анализа ситуации в каждом муниципалитете.