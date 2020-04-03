Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Отправка российского медоборудования в США на фоне пандемии коронавируса стала «чрезвычайно любезным жестом» со стороны президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга для журналистов.

По словам Трампа, он мог бы отказаться, сказав своему российскому коллеге «спасибо, не стоит», однако он согласился принять от Москвы «большой самолет высококачественных медицинских принадлежностей». Глава США добавил, что инициатива исходила от Путина, который рассказал об избытках медицинской техники и пояснил, что может передать её Соединённым Штатам в качестве помощи.

Американский лидер заявил, что его не тревожат возможные последствия такого решения в информационном поле. Помощь российской стороны поможет спасти жизни людей.

«Это может спасти множество жизней. Я такое приму в любой день», — подчеркнул Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт с медицинским грузом из России прибыл в США 1 апреля. В российском МИД позднее пояснили, что американская сторона оплатила половину его стоимости.

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