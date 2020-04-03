Париж, , 08:13 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер объявил, что со следующего понедельника, 6 апреля, жителям страны будет доступен QR-код для выхода на улицу, передает BFM TV.

«Услуга будет доступна в режиме онлайн, на веб-сайте министерства внутренних дел и правительства. Французы приняли правила самоизоляции, поэтому желательно дать им немного гибкости с помощью этого инструмента», — подчеркнул министр внутренних дел.

«Время, когда вы скачали код, будет доступно полиции», — предупреждает министр внутренних дел, чтобы люди не могли заполнить данные только при проверке со стороны полиции.

В свою очередь сотрудники полиции смогут отсканировать QR-код, чтобы получить доступ к информации.

Напоминаем, что за несоблюдение правил самоизоляции во Франции взимается штраф в размере 135 евро.

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