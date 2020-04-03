Нур-Султан, , 08:07 — REGNUM Военнообязанные в Казахстане призваны на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных сил республики, сообщили 2 апреля в пресс-службе казахстанского лидера.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О призыве военнообязанных на специальные сборы». Местным исполнительным органом власти поручено организовать призыв и определить численность призывников и время сборов.

Отметим, специальные сборы проводятся для проведения мероприятий в рамках чрезвычайного положения в республике, а также для ликвидации чрезвычайных ситуации и в других случаях, определяемых президентом. Режим ЧП в Казахстане действует с 16 марта.

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