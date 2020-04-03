Стокгольм, , 08:04 — REGNUM Шведское агентство по развитию международного сотрудничества (SIDA) получит большую часть средств из $38,5 млн (около 3 млрд рублей), которые правительство Швеции планирует направить на «поддержку демократии» в России. Об этом 3 апреля сообщает RT со ссылкой на стратегию шведского МИД.

«Правительство планирует расширять и развивать поддержку в области демократии, прав человека, гендерного равенства, защиты окружающей среды и климата», — говорится в документе.

Отмечается, что проекты в России будут преимущественно нацелены на молодёжь.

Добавим, SIDA финансируется правительством за счёт средств шведских налогоплательщиков и реализует подобные проекты по всему миру.

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