Мехико, , 07:15 — REGNUM Мексика не собирается закрывать границы, несмотря на рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией в стране, заявил глава мексиканского минздрава Уго Лопес-Гателль на пресс-конференции.

«Такого плана нет, потому что нет необходимости использовать механизм закрытия границ как эффективное средство по борьбе с эпидемией», — заявил он.

По его мнению, закрытие границ якобы не поможет остановить распространения коронавируса нового типа. Лопес-Гателль добавил, что не располагает научными или историческими примерами, подтверждающими пользу от этого.

Как сообщало ИА REGNUM, тем не менее общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Мексике достигло 1510. За прошедшие сутки было выявлено 132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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