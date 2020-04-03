Нью-Йорк, США, , 06:38 — REGNUM США, Украина, Грузия, Великобритания и страны — члены Евросоюза выступили против российского проекта резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, предусматривающего отмену односторонних санкций. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства РФ при ООН.

Сообщается, что в тексте российского проекта резолюции предусматривалось согласие государств — членов ООН сотрудничать и помогать наиболее пострадавшим от коронавируса странам, а также отказаться от политики односторонних санкций и торговых войн.

«Консенсусного принятия внесенного нами документа не получилось. Этому воспрепятствовали Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС», — сообщили дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусной болезнью 2019». Документ признает необходимость международной солидарности в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, а также приверженность рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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