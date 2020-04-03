Петропавловск-Камчатский, 3 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Доктор политических наук Илдус Ярулин, комментируя отставку губернатора Камчатки Владимира Илюхина, высказал мнение о том, что президент России Владимир Путин показал, что «неприкасаемых нет» и «плохих коней на переправе легко меняют». Главной задачей нового губернатора, по мнению эксперта, будет вернуть жителям полуострова веру в государство, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Камчатка встаёт на дыбы: недалеко до беды?
По мнению эксперта, отставка Владимира Илюхина может стать не последней.
Тому, кто сменит Владимира Илюхина на посту губернатора Камчатки, по мнению Илдуса Ярулина, придется очень непросто.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Илюхин написал заявление на имя президента о досрочном сложении полномочий.
Последние несколько лет Камчатка оставалась одним из самых протестных регионов Дальнего Востока, и генератором всех этих протестов являлся именно губернатор Илюхин. Когда жители протестовали против повышения пенсионного возраста, Илюхин с депутатами и министрами быстро приняли региональный закон, обеспечивающий им доплаты к пенсиям свыше 100 тыс. рублей. В регионе разрушены элементарные социальные службы — доходило до того, что умерших родных камчатцы вынужденно хранили месяцами в сараях, потому, что не было ни экспертов, ни других специалистов по захоронениям. В отдаленные северные села Камчатки вертолеты вместо лекарств доставляли ящики с водкой. Камчатский Первомай — 2019 прогремел на всю России и далеко за её пределами: по распоряжению властей всех оппозиционных депутатов от парламентских партий — КПРФ, СР — задерживали еще до начала демонстрации, волокли в участок. Власти запретили проход любых партий по площади в столице региона, при том, что агитация за ЕР велась на демонстрации открыто. В знак протеста народ на Камчатке надел желтые жилеты — власти запретили продавать такую одежду, тогда в помощь камчатцам жилеты стали передавать из других регионов. После камчатского Первомая по многим регионам ДФО прокатились пикеты: активисты стояли у офисов «Единой России» и требовали, чтобы партия покинула их регион. По инициативе Илюхина четыре раза ужесточался региональный закон «Об отзыве губернатора», в итоге эта процедура стала фактически невыполнимой. Богатейшая камчатская лососевая путина — 2018, самая богатая за последние 110 лет, вместо гордости принесла «Рыбному столу России» (так называют Камчатку) грандиозный позор: тонны лосося и красной икры сгнили на берегах рек, в лесах и полях: богатейший улов негде было ни хранить, ни перерабатывать. Когда же местные жители хотели наловить себе рыбы, которая выплескивалась из речек, на них заводили уголовные дела, даже давила катерами береговая охрана.
Читайте также: Изнанка камчатской путины: полуостров задыхается от смрада рыбных отходов