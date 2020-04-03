Петропавловск-Камчатский, , 05:29 — REGNUM Доктор политических наук Илдус Ярулин, комментируя отставку губернатора Камчатки Владимира Илюхина, высказал мнение о том, что президент России Владимир Путин показал, что «неприкасаемых нет» и «плохих коней на переправе легко меняют». Главной задачей нового губернатора, по мнению эксперта, будет вернуть жителям полуострова веру в государство, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Произошло то, что давно ожидалось, еще с осени. Вопросы к губернатору Камчатки возникали очень давно, недовольство жителей региона там зрело очень давно и дошло уже до критической точки. Сегодняшняя ситуация, пандемия коронавируса, нарастающий экономический кризис показали, что далее удерживать Илюхина на этом посту не имеет смысла. И, вопреки многочисленным разговорам в политтусовке, в СМИ, в различных телеграм-каналах о том, что «коней на переправе не меняют», что президент не будет отправлять в досрочные отставки губернаторов в такое сложное время, Путин показал, что «плохих коней» на любой переправе он заменит глазом не моргнув. Неприкасаемых нет», — поделился мнением Илдус Ярулин.

По мнению эксперта, отставка Владимира Илюхина может стать не последней.

«Мы наблюдаем сегодня две тенденции — с одной стороны развивается федерализация, губернаторы получают все больше полномочий. С другой стороны — они должны уметь эти полномочия реализовывать. И они должны осознавать, что отвечать за все промахи и недоработки, срывы и ошибки тоже будут они. Сегодня в отставку будут уходить те главы регионов, которые не смогут реализовать эти полномочия. Отставка Илюхина вполне может быть не последней в сложившейся ситуации. Сегодня очень хорошо может себя показать институт полпредов — вновь подтвердить свою востребованность. Именно полпреды должны хорошо разбираться в обстановке в регионах, оценивать способность того или иного губернатора продолжать работу. Губернаторы, которые уже ничего не могут ни сделать, ни решить, будут уходить».

Тому, кто сменит Владимира Илюхина на посту губернатора Камчатки, по мнению Илдуса Ярулина, придется очень непросто.

«Мы наблюдали разные отставки губернаторов в разных регионах. Это были и очень громкие отставки, и спокойные, разные. И всегда можно было говорить о том, какой именно руководитель должен прийти на смену ушедшему. В случае с Камчаткой это сделать очень сложно. Люди в регионе просто подавлены морально. Власть — любая власть — утратила там всяческий авторитет, и небезосновательно. Илюхин и его команда сделали для этого все и даже больше. Первейшей задачей нового руководителя будет помочь людям поверить в страну, в государство, в то, что они — часть России, неотделимая, равная другим регионам. Подчеркну: это наиглавнейшая сегодня задача. И выполнить её будет очень непросто. В противном случае мы так и будем читать всевозможные публикации с заголовками «Камчатка устала от России» и тому подобное. Не знаю, какое решение примет президент по поводу нового главы региона. Но тому, кто придет, я хочу пожелать справиться именно с этой задачей. Вера в страну, в Россию, в то, что Камчатка — равная среди равных в России у людей там сильно пошатнулась. И это очень опасная тенденция, поскольку Камчатка — стратегический регион, наш форпост на Тихом океане. Надеюсь, у нового руководителя все получится».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Илюхин написал заявление на имя президента о досрочном сложении полномочий.

Последние несколько лет Камчатка оставалась одним из самых протестных регионов Дальнего Востока, и генератором всех этих протестов являлся именно губернатор Илюхин. Когда жители протестовали против повышения пенсионного возраста, Илюхин с депутатами и министрами быстро приняли региональный закон, обеспечивающий им доплаты к пенсиям свыше 100 тыс. рублей. В регионе разрушены элементарные социальные службы — доходило до того, что умерших родных камчатцы вынужденно хранили месяцами в сараях, потому, что не было ни экспертов, ни других специалистов по захоронениям. В отдаленные северные села Камчатки вертолеты вместо лекарств доставляли ящики с водкой. Камчатский Первомай — 2019 прогремел на всю России и далеко за её пределами: по распоряжению властей всех оппозиционных депутатов от парламентских партий — КПРФ, СР — задерживали еще до начала демонстрации, волокли в участок. Власти запретили проход любых партий по площади в столице региона, при том, что агитация за ЕР велась на демонстрации открыто. В знак протеста народ на Камчатке надел желтые жилеты — власти запретили продавать такую одежду, тогда в помощь камчатцам жилеты стали передавать из других регионов. После камчатского Первомая по многим регионам ДФО прокатились пикеты: активисты стояли у офисов «Единой России» и требовали, чтобы партия покинула их регион. По инициативе Илюхина четыре раза ужесточался региональный закон «Об отзыве губернатора», в итоге эта процедура стала фактически невыполнимой. Богатейшая камчатская лососевая путина — 2018, самая богатая за последние 110 лет, вместо гордости принесла «Рыбному столу России» (так называют Камчатку) грандиозный позор: тонны лосося и красной икры сгнили на берегах рек, в лесах и полях: богатейший улов негде было ни хранить, ни перерабатывать. Когда же местные жители хотели наловить себе рыбы, которая выплескивалась из речек, на них заводили уголовные дела, даже давила катерами береговая охрана.

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