Пекин, , 04:36 — REGNUM Компания FAW Jiefang, специализирующаяся на производстве средних и тяжелых грузовиков, отчиталась о продажах своей продукции за март текущего года, сообщает 2 апреля агентство Синьхуа.

Производитель является дочерней фирмой китайского автогиганта FAW Group. В марте компанией было продано 44 тыс. средних и тяжелых грузовиков, что на 20% выше, чем годом ранее за тот же месяцев. Кроме того, данный показатель оказался рекордным.

Продажи в марте 2020 года в 1,9 раза превысили средние месячные продажи за 2019 год, сообщили в компании. FAW Jiefang произвел 40 716 грузовиков в марте после того, как эпидемия нового коронавируса была сдержана, и работа предприятия была восстановлена. В первом квартале всео было произведено 89 491 машин.

Компания также использует короткие видео и онлайн-стримы в маркетинговых целях. Компания задалась целью продать 350 тыс. грузовиков в 2020 году и 430 тыс. машин в 2023 году. Ожидается, что к показателю 500 тыс. компания подойдёт к 2025 году