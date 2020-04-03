Москва, , 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД РФ, действия украинской стороны напоминают хорошо скоординированную линию, в которой не остались безучастными западные страны из нормандской четверки.

В российском дипведомстве призвали партнеров по нормандскому формату прекратить политические игры и вновь заняться переговорным процессом по мирному урегулированию между Украиной и Донбассом.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР по урегулированию ситуации в Донбассе.

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