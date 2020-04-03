Вашингтон, , 03:44 — REGNUM Вопрос сокращения добычи нефти в США не обсуждался с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в ходе недавних переговоров, заявил 2 апреля президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.

«Они бы этого (сокращения добычи — ред.) хотели, это хорошо для их стран. Но мы это не обсуждали», — сказал Трамп.

Тем не менее, подчеркнул американский лидер, главы России и Саудовской Аравии сообщили, что планируют достичь соглашения по нефти и «объявят о чем-то в скором времени». По его мнению, такое соглашение спасёт нефтяную отрасль.

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