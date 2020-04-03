Вашингтон, , 02:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медицинское оборудование, поставленное в период борьбы с коронавирусом, во время пресс-конференции.

«Это был очень красивый жест со стороны президента (России Владимира — ред.) Путина. Я сказал, что приму ее (помощь)», — сказал американский лидер.

По его словам, США приняли «много высококачественного оборудования» и будут готовы принять его ещё, поскольку оно спасает много жизней.

Днём ранее в Нью-Йорк прибыл российский самолёт Ан-124 («Руслан») с гуманитарным грузом из России. Борт доставил в США оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия направила в США самолёт с медоборудованием — Трамп