Петропавловск-Камчатский, , 01:30 — REGNUM Глава Камчатского края Владимир Илюхин написал заявление о досрочном сложении полномочий в связи с переходом на новое место работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Владимир Илюхин Kremlin.ru

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«Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента», — сообщил Владимир Илюхин на официальном сайте губернатора и правительства края.

Владимир Илюхин занимал должность губернатора Камчатки с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту главы региона после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года эксперт доктор политических наук Илдус Ярулин не исключил скорой отставки Владимира Илюхина в связи с ухудшающимся социально-политическим положением в регионе и ростом протестных настроений среди населения. Сам Владимир Илюхин неоднократно заявлял, что намерен баллотироваться еще на один срок.