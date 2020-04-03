Бишкек, , 00:57 — REGNUM В Киргизию сегодня, 2 апреля, прибыл груз гуманитарной помощи из соседнего Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства.

Узбекские власти прислали киргизстанцам 1000 тонн муки, а также 7000 комплектов защитных костюмов, 20 000 перчаток, 200 респираторов, 500 комплектов специальных очков, 200 медицинских пирометров и 2000 тестов на коронавирус.

Гуманитарный груз доставлен по железной дороге в 17 вагонах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Прибывшую из Узбекистана гуманитарную помощь разместят на складах министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии, и впоследствии муку раздадут малоимущим семьям, а медицинское оборудование и средства защиты распределят среди медучреждений.