Рига, , 00:01 — REGNUM На внеочередном заседании 2 апреля кабинет министров Латвии принял поправки к закону «О чрезвычайном положении», разрешающие правительству многократно продлевать режим чрезвычайной ситуации, пишет портал LSM.

Поправки разрешают правительству в том случае, если основания из-за которых была объявлена Чрезвычайная Ситуация сохраняются, продлевать режим ЧС многократно, не объявляя о новой Чрезвычайной Ситуации. В каждом случае это режим ЧС будет продлеваться на три месяца. Кроме того, автоматически будет пролонгироваться действие принятых кабинетом всех законов и подзаконных актов регламентирующих ЧС. У Сейма останется право отклонить провозглашенный правительством режим ЧС. Согласно действующему законодательству у кабинета министров есть право продлить режим действия ЧС один раз.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.