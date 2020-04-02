Бухарест, , 23:54 — REGNUM В Чёрном море проведены учения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2), сообщает сайт Военно-морского командования Североатлантического альянса.

Военно-морские учения НАТО Allied Joint Force Command

Манёвры были проведены 30 марта с участием авиации и военного флота Румынии. Учения проходили в районе румынского порта Констанца.

Было отработано совместное маневрирование и учебное разминирование акватории, а также проход группы кораблей через минные поля.

В учениях приняли участие румынские минный тральщик Lupu Dinescu и ракетный корвет Zborul, а также два истребителя МиГ-21 ВВС Румынии, имитировавшие воздушное нападение.

После учений корабли SNMG2 направились в грузинский порт Поти.

В состав 2-й постоянной военно-морской группы НАТО входят пять фрегатов из состава ВМФ Канады, Турции, Болгарии, Румынии и Италии. Группа действует как в Средиземном, так и в Чёрном море.

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