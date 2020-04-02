Варшава, , 22:55 — REGNUM Россия использует пандемию коронавируса для ведения дезинформационной кампании против Евросоюза и НАТО, заявил 2 апреля глава МИД Польши Яцек Чапутович по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран-членов альянса.

Сообщив, что Польша решительно поддержала расширение сотрудничества НАТО с Украиной и Грузией, Чапутович заявил, что Россия «представляет угрозу в зоне Балтийского и Черного морей, на Украине и в Сирии» и «осуществляет дезинформационную кампанию, используя текущую пандемию нового коронавируса».

Никаких конкретных примеров или доказательств своих слов глава МИД Польши приводить не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в режиме видеоконференции прошла встреча глав МИД стран — членов НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что пандемия не подорвёт боеготовность НАТО.

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