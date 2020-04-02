Дамаск, , 22:39 — REGNUM Очередное совместное российско-турецкое патрулирование проведено в северной части Сирии, сообщает 2 апреля российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС).

Совместное патрулирование проведено в сирийских провинциях Хасака и Алеппо.

Кроме того, в провинции Хасака российская военная полиция провела самостоятельное патрулирование по другим маршрутам.

Вертолеты российской армейской авиации провели воздушное патрулирование.

«Продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной», — сообщают представители российского Центра.

Отмечается, что на территории Идлибской зоны деэскалации за прошедшие сутки соблюдался режим прекращения огня.

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