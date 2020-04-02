Нью-Йорк, США, , 22:34 — REGNUM Совет Безопасности Организации Объединенных Наций впервые проведет виртуальную встречу, в ходе которой будет обсуждаться ситуация с коронавирусной инфекцией в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сообщается, что о проведении такого совещания запросили девять непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

Дата встречи пока не определена. Предположительно, в заседании примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Ранее ООН не проводила совещания в онлайн-формате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидеры стран «Большой двадцатки» уже провели внеочередной саммит по ситуации с коронавирусом в режиме онлайн.