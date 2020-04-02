Москва, , 22:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Коми Сергея Гапликова. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Владимир Уйба, который до этого занимал пост заместителя главы Минздрава РФ.

Сергей Гапликов занимал пост главы Коми с 2016 года.

Владимир Уйба занял пост заместителя министра здравоохранения в новом правительстве премьера Михаила Мишустина в начале 2020 года. До этого он 16 лет (с 2004 по 2020 год) руководил Федеральным медико-биологическим агентством.

Ситуация с отставкой бывшего главы Республики Коми и с назначением нового временно исполняющего обязанности достаточно показательна, считает директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«Дело в том, что прошлое руководство региона не смогло справиться с угрозами безопасности и здоровья граждан. В частности, речь идет о вопиющем случае в больницей в Сыктывкаре, где один из пациентов мог заразить до 50 человек, которые сейчас находятся на карантинном режиме. Все это стало следствием того, что власти региона отнеслись слишком легкомысленно к ситуации. А это, безусловно, требовало очень жесткой реакции федерального центра», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Павел Данилин.

«Не зря мы видим значимость назначения Владимира Уйбы на эту должность — он бывший заместитель министра здравоохранения и бывший руководитель Федерального медико-биологического агентства. Жители регионов должны чувствовать себя в безопасности», — подчеркнул эксперт.

«И эта демонстративная отставка и демонстративное назначение показывают, насколько значимым для страны является необходимость выстраивать систему, при которой власти делают все возможное, чтобы жители страны были в безопасности. Всегда возможны «косяки», всегда возможны провалы. Но если ничего не делать — ситуация будет только ухудшаться. В нашем случае мы видим пока цену за то, что если ничего не делать. Когда ситуация покатилась под откос из-за действий одного из зараженных. А руководитель региона пострадал за свою нерасторопность. Такой ему урок», — завершил свой комментарий Павел Данилин.

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