Брюссель, , 22:27 — REGNUM Даже на фоне коронавируса НАТО сохраняет боеготовность и продолжает отслеживать активность России в Прибалтике, заявил 2 апреля генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД стран-членов Североатлантического альянса.

Флаг НАТО Army.mil

По его словам, на виртуальной конференции обсуждалась ситуация с коронавирусом и вопросы сохранения боеготовности альянса в условиях пандемии COVID-19.

«Задача НАТО заключается в том, чтобы кризис здравоохранения не превратился в кризис безопасности. Наша основная задача связана с обеспечением обороны и сдерживанием», — сказал Столтенберг.

Кроме того, Столтенберг заявил, что НАТО обеспечивает сдерживание России на фоне коронавируса, продолжая следить за агрессивными российскими учениями, которые проводятся в Центральном и Западном военных округах, а также за действием военно-морских сил в Северном море.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что коронавирус не помешает НАТО углубить партнёрство с Украиной и Грузией.

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