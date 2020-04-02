Архангельск, 2 апреля 2020, 22:10 — REGNUM Игорь Орлов, досрочно ушедший сегодня с поста губернатора Архангельской области, заявил, что удовлетворен проделанной работой.
Как сообщало ИА REGNUM, особенно непростыми для Игоря Орлова были последние полтора года, с тех пор как жителям региона стало известно о планах построить на юге области, на станции Шиес, мусорный полигон для захоронения московских отходов. На многочисленных митингах в защиту Шиеса звучали требования отправить в отставку губернатора Орлова, однако сам он поводов уходить с поста не видел. Более того, в начале года Орлов заявил о намерении снова принять участие в губернаторских выборах.