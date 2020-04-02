Архангельск, , 22:10 — REGNUM Игорь Орлов, досрочно ушедший сегодня с поста губернатора Архангельской области, заявил, что удовлетворен проделанной работой.

«Безусловно, работа на посту губернатора — это серьёзный момент в жизни. Он был сверхважным и непростым, но я удовлетворен тем, что сделано, хотя понимаю, что остались незаконченные дела. Это было время большой мужской работы, огромного созидательного труда, за который мне не стыдно, — написал Орлов «ВКонтакте». — Я очень благодарен всем, кто доверил мне восемь лет возглавлять нашу Архангельскую область. И абсолютно каждому жителю региона: всем, кто помогал и делал что-то во благо родного края, и тем, кто его критиковал, не соглашался с региональным правительством, — эти люди заставляли всегда быть в тонусе».

Как сообщало ИА REGNUM, особенно непростыми для Игоря Орлова были последние полтора года, с тех пор как жителям региона стало известно о планах построить на юге области, на станции Шиес, мусорный полигон для захоронения московских отходов. На многочисленных митингах в защиту Шиеса звучали требования отправить в отставку губернатора Орлова, однако сам он поводов уходить с поста не видел. Более того, в начале года Орлов заявил о намерении снова принять участие в губернаторских выборах.