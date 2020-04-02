Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Результаты «свободных и честных выборов» в Венесуэле Соединённые Штаты непременно признают, сообщил 2 апреля журналистам американский спецпосланник по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Комментируя пресловутое заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон желает, чтобы в Венесуэле было создано «переходное правительство», а потом прошли «демократические выборы», Абрамс сказал:

«Соединённые Штаты с уважением отнесутся к результатам свободных и честных выборов, кто бы ни победил».

По его словам, только одного не хотят допустить в Вашингтоне — чтобы коррумпированная власть в Каракасе снова ставила своих людей, чтобы «одна партия бесконечно находилась у руля».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва осудила идею Штатов создать в Венесуэле структуру, которая не нужна этой стране. Российская сторона призвала американцев сосредоточить свои усилия на борьбе с пандемией, чему помогло бы снятие санкций с Венесуэлы.

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