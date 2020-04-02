Брюссель, , 21:49 — REGNUM Североатлантический альянс принял решение продолжать углубление сотрудничества с Украиной и Грузией, заявил 2 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО.

По его словам, углубление партнерства НАТО с Украиной и Грузией будет включать в себя учения в Черноморском регионе.

При этом Столтенберг отметил, что этим процессам не помешает пандемия коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина и Грузия продолжают добиваться членства в НАТО, однако альянс предпочитает пользоваться ими без оформления полноценного союза.

Читайте ранее в этом сюжете: В США объяснили, что Россия «должна позволить» Украине и Грузии